All in! Games miało 9,17 mln zł straty netto, 6,9 mln zł straty EBIT w III kw.

"W czwartym kwartale br. nasze działania będą w dużym stopniu skoncentrowane na promocji 'Ghostrunnera', a także przygotowaniach do roku wydawniczego 2021, w którym planowane są premiery kolejnych gier z portfolio All in! Games o dużym potencjale, tj. m.in. laureata wielu nagród 'Alaloth: Champions of The Four Kingdoms', mocno wyczekiwany 'Paradise Lost', cieszące się dużym zainteresowaniem 'War Mongrels' (dla którego All in! Games nie prowadzi działań marketingowych, ale uczestniczy w podziale zysków z tytułu sprzedaży), 'Fort Triumph' na konsole, 'Arboria', 'Of Bird and Cage', 'Ridiculous Catapult Simulator', dodatek DLC dla 'Tools Up!', czy też głośny 'Chernobylite', który w październiku trafił pod skrzydła naszego wydawnictwa" - czytamy także.