Allegro skupia uwagę inwestorów, lecz sytuacja na WIG20 nie napawa optymizmem

Wpływ tego debiutu odciśnie istotne piętno na indeksie WIG20 - już jutro po sesji spółka Allegro zostanie do niego dołączona i tym samym będzie spółką mającą istotne znaczenie dla jego wartości. Pomimo, iż w długim okresie zmiana struktury indeksu powinna być dla niego pozytywna, w początkowej fazie może go destabilizować. Z resztą wpływ na indeks WIG20 Allegro ma już nawet dziś - większość popytu ze strony instytucji skoncentrowane jest na tej spółce, przez co cierpią te, które w normalnych okolicznościach cieszyłyby się zainteresowaniem inwestorów. Tym samym na półmetku sesji Allegro zyskuje ok. 7%, podczas gdy indeks WIG20 traci niecały 1%. Spośród wszystkich spółek wchodzących w jego skład na plusie jest jedynie CD Projekt, pozostałe natomiast świecą czerwienią. Największe spadki dotykają banki na czele z mBankiem, który już jutro zostanie z indeksu WIG20 ,,wypchnięty".