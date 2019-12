Altus TFI ma umowę z Rockbridge TFI o przejęcie zarządządzania funduszem Omega

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych S.A. z siedzibą w Warszawie do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zarząd Altus TFI informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2019 r. z Rockbridge TFI umowy, której przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania funduszem" - czytamy w komunikacie.