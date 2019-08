Alumetal miał 13,15 mln zł zysku netto, 25,2 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

"W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu ulgi w podatku dochodowym . Wskutek wyłączenia wpływu zmiany stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT znormalizowany zysk netto przyjął wielkości zaprezentowane na poniższym wykresie. Znormalizowany zysk netto w II kwartale 2019 roku wyniósł 17 mln zł i był niższy od znormalizowanego zysku netto w II kwartale 2018 roku o 43%. W całym I półroczu 2019 roku znormalizowany zysk netto wyniósł 33,9 mln zł, co oznacza spadek o 35% w stosunku do I półrocza poprzedniego roku. Znormalizowany zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 72 mln zł" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2019 roku wyniosły 367,8 mln zł, co oznacza spadek o 18% w stosunku do II kwartału 2018 roku. Średnia cena sprzedaży w I półroczu 2019 roku była o 12% niższa w porównaniu do I półrocza 2018 roku, co spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży o 12% do poziomu 774,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały wyniosły 1,551 mld zł, wskazano także.