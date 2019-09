Amica miała 24,75 mln zł zysku netto, 31,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"Pierwsza połowa 2019 roku Grupy Amica wpisuje się w długookresowy trend ekspansji sprzedażowej. Przychody wzrosły o 4,7% r/r, do blisko 1,4 mld zł, co przełożyło się na podobne tempo wzrostu zysku operacyjnego i wyniku EBITDA, odpowiednio do 61,2 mln zł oraz 87,7 mln zł. Na wynik brutto wpływ miało niższe o 2 mln zł saldo działalności finansowej, a rezultat netto (38,1 mln zł) obarczony był zaksięgowaniem wyższego w ujęciu r/r o 10,7 mln zł podatku dochodowego. Jest to m.in. efekt wykorzystywania aktywa podatkowego, związanego z ulgami specjalnej strefy ekonomicznej (7,4 mln zł w I połowie 2019 roku) oraz braku aktywowania w roku 2019 wydatków strefowych (9,7 mln zł w I połowie 2018 roku)" - czytamy w komunikacie.