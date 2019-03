Amica przedłużyła negocjacje ws. nabycia praw do marki Fagor

W grudniu 2018 r. Amica informowała, że zawarła porozumienie z Fagor S. Coop., ustalające wstępne ramowe warunki transakcji nabycia praw do marki Fagor (tzw. term sheet). Amice zostało przyznane prawo do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia finalnej umowy licencji - na wyłączność - do 15 lutego 2019 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu do 28 lutego 2019 r.