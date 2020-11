Amica: Teraz nie grożą nam tak głębokie spadki zamówień jak w II kw. 2020 r.

"Pierwszy [jesienny] lockdown nastąpił we Francji. Na początku sytuacja była niejednoznaczna, ale dziś wiemy, że dystrybutorzy we Francji będą mieli zamknięte placówki, że zdecydowanie dominuje lockdown sklepów wielkopowierzchniowych. Drugi ogłoszony lockdown - w Niemczech - nie jest tak restrykcyjny i nie mamy informacji o zamknięciu naszych dystrybutorów. W Polsce dotychczasowe informacje pokazują, że sklepy AGD będą zamknięte. Jesteśmy w kontakcie z dystrybutorami. Oni przygotowywali się do handlu online i do obsługi klientów. W Polsce lockdownowi nie podlegają usługi instalacji, co jest kluczowe dla sprzętu grzejnego; w II kw. były one zakazane. Teraz nie, więc dystrybutorzy nie spodziewają się tak dramatycznych spadków, jak w II kw. br." - powiedział Rakowski podczas wideokonferencji.