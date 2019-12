Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie

Listopad przyniósł kontynuację napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych, przy czym dodatni bilans odnotowały tylko fundusze detaliczne. Do nich klienci wpłacili +0,9 mld zł. W przypadku funduszy niedetalicznych przeważyły umorzenia (-0,2 mld zł), podano.

"Najwięcej nowych środków pozyskał tegoroczny lider, czyli fundusze dłużne. W listopadzie klienci wpłacili do nich +1,1 mld zł netto. Trwa przenoszenie kapitału między funduszami PKO TFI - do PKO Obligacji Długoterminowych klienci wnieśli ponad +0,2 mld zł netto (ale już z PKO Obligacji Skarbowych, swoją drogą wciąż największego funduszu detalicznego, wypłacili -0,6 mld zł). Po ponad 100 mln zł nowego kapitału pozyskały jeszcze Generali Korona Dochodowy, NN Krótkoterminowych Obligacji oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Kapitał płynie głównie do funduszy o uniwersalnej strategii i to zarówno do funduszy papierów krótko- i średnio terminowych (w tej grupie znajduje się większość dawnych funduszy gotówkowych), jak i uniwersalnych długoterminowych. Klienci wpłacili pieniądze także do funduszy papierów skarbowych oraz korporacyjnych" - czytamy w komunikacie.