Aplisens liczy na wzrost przychodów w 2019 r., capex zbliżony do ostatnich lat

Inwestycje w 2018 roku wyniosły ponad 22 mln zł. Objęły m.in. zakup maszyn i urządzeń (4,7 mln zł), badania, rozwój i certyfikaty (2,2 mln zł) oraz budowę stanowisk do produkcji innowacyjnych przepływomierzy (6,7 mln zł). Jednak największą część nakładów stanowił zakup spółki CZAH-Pomiar (7,8 mln zł), podano również.

"Inwestycja w Radomiu jest obecnie na ukończeniu, a związana z nią seryjna produkcja przepływomierzy elektromagnetycznych przewidywana jest na drugą połowę 2019 roku. Jeżeli chodzi o przejęcie CZAH-Pomiar, to pozwoliło ono na poszerzenie gamy produktowej oraz optymalizację oferty dla dotychczasowych odbiorców. W najbliższym roku spodziewamy się, że nakłady inwestycyjne będą na zbliżonym poziomie do lat ubiegłych. Obejmą one przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe oraz wymianę maszyn i urządzeń produkcyjnych. Nie wykluczamy także kolejnych akwizycji" - dodał prezes.