APS Energia rekomenduje wypłatę 9 groszy dywidendy na akcję za 2018 r.

"Zarząd składa wniosek do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki , aby zysk netto emitenta za rok 2018 w kwocie 6 833 041,12 zł został przeznaczony na: 1) utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wykup akcji własnych spółki kwotę 4 296 346,66 zł, 2) wypłatę dywidendy akcjonariuszom emitenta w kwocie 2 536 694,46 zł, co stanowi 9 groszy na jedną akcję" - czytamy w komunikacoe.

Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest polityka spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30% zysku netto grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki, zgodnie z przyjętą polityką dywidendową. W związku obecną sytuacją finansową spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2019 w ramach obowiązującej strategii, zdaniem zarządu przeznaczenie 37% zysku netto na wypłatę dywidendy, a pozostałej jego części na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wykup akcji własnych spółki jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych spółki, podano również.