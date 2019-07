ArcelorMittal zawiesił umowę realizowaną przez spółkę Mostostalu Zabrze

"Zamawiający wniósł o zawieszenie realizacji umowy w całości, z dniem pisma i do dnia jego odwołania. W otrzymanym piśmie zamawiający wskazał, iż pomimo podejmowanych wysiłków jest on zmuszony do zawieszenia realizacji umowy ze względu na pogarszające się warunki ekonomiczne w przemyśle stalowym. Zgodnie z otrzymanym pismem o zawieszeniu strony umowy przystąpią do ustalenia nowego harmonogramu realizacji inwestycji" - czytamy w komunikacie.