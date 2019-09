Arctic Paper miał 31,64 mln zł zysku netto, 90,53 mln zł EBITDA w II kw. 2019r.

"Kontynuujemy wypracowywanie bardzo dobrych wyników na poziomie skonsolidowanym. Połączenie produkcji celulozy i papieru w ramach grupy stabilizuje nasze wyniki, gdyż wahania w obu segmentach wzajemnie się równoważą" - napisał prezes Michał Jarczyński w komentarzu do wyników.

W II kw. 2019 r. segment papieru wygenerował przychody w wysokości 537,6 mln zł (w porównaniu do 558,8 mln zł w II kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła 35,4 mln zł (w porównaniu do 19,7 zł w II kw. 2018 r.), z czego 18 mln zł to przychody jednorazowe związane ze sprzedażą gruntu w papierni Mochenwangen. Produkcja w II kwartale wyniosła 147 000 ton (160 000 ton w II kw. 2018 r.), a w I połowie 2019 r. 296 000 ton (326 000 ton w I połowie 2018 r.).