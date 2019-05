Arctic Paper miało 38,21 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2019 r.

"Na poziomie wyników skonsolidowanych miniony kwartał był najlepszym pierwszym kwartałem w historii grupy. Pomimo dobrych wyników skonsolidowanych, wyniki segmentu papieru były poniżej naszych oczekiwań. Segment ten działa na wciąż trudnym rynku i wygenerował przychody w wysokości 573,3 mln zł (wobec 573,6 mln zł w I kw. 2018 r.) przy EBITDA w wysokości 16,3 mln zł (wobec 31,1 mln zł w I kw. 2018 r.). Podwyżki cen i korzystniejszy mix produktowy zwiększyły średni przychód na tonę o 9,8% w porównaniu z I kwartałem 2018 r., co zrekompensowało utratę wolumenu" - czytamy w raporcie.

Ceny celulozy były nadal o 40-45% wyższe niż w I kwartale 2017 roku, co oznaczało wyższe koszty surowców i przełożyło się na wzrost cen papieru i - w rezultacie - na niższy popyt na papier, podano także.

"Mimo to popyt na produkty premium i specjalistyczne pozostaje stabilny. Produkty te odpowiadają obecnie za 30% naszej sprzedaży ogółem (w porównaniu do 28% rok wcześniej.). Produkcja w I kwartale wyniosła 149 000 ton (166 000 ton w I kw. 2018 r.), a sprzedaż 154 000 ton (169 000 w I kw. 2018 r.)" - czytamy dalej.

Wolumen sprzedaży papieru w I kwartale 2019 roku wyniósł 154 tys. ton w porównaniu do 169 tys. ton w analogicznym okresie w poprzednim roku. Wolumen sprzedaży celulozy w I kwartale 2019 roku wyniósł 94 tys. ton i był na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie w poprzednim roku, podano także.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.