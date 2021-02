Asbis powołał nową spółkę w grupie - Breezy i zainwestuje w nią 1 mln USD

Urządzenia, które będą nadawały się do ponownego użytku trafią do sprzedaży, już w obniżonych cenach. Pozostałe produkty będą poddawane recyclingowi.

"Breezy to nasz najnowszy pomysł na zwiększenie przystępności cenowej oraz udostępnienie produktów mobilnych szerszemu gronu osób. Obecnie jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów Apple na 11 rynkach byłego ZSRR, co daje nam bardzo dobre fundamenty do rozwoju działalności Breezy. Mamy wypracowane relacje z czołowymi graczami na tych rynkach, co dodatkowo wzmocni pozycję tej spółki. Produkty Apple sprzedają się bardzo dobrze, szacujemy, że rynek związany z odsprzedażą używanych produktów pozwoli nam na osiągnięcie rentowności naszego projektu już w drugiej połowie tego roku. Zakładamy też wypracowanie wyższej marży na tej działalności, niż ta, którą wypracowujemy z samej dystrybucji produktów IT" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Enterprises Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.