technologie 24 minuty temu

ASI Gaming Investment Group zainwestuje po 2,55 mln zł w 2 spółki SimFabric

SimFabric podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C MobileFabric oraz 150 tys. akcji serii B VRFabric, poinformowała spółka. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 17 zł za akcję i w wyniku transakcji do każdej ze spółek wpłynie kwota 2,55 mln zł.