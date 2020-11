Atal miał 82,42 mln zł zysku netto, 107,26 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2020 r.

"Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 w pierwszym kwartale 2020 roku był nadal najistotniejszym czynnikiem wpływającym na bieżącą działalność grupy także w trzecim kwartale 2020 roku [...] Pomimo wybuchu pandemii COVID-19 kontraktacja nowych umów jest satysfakcjonująca, jak na panujące warunki gospodarcze i administracyjne. W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano 1 277 umów deweloperskich i przedwstępnych. W trzecim kwartale br. kontraktacja wzrosła ponownie do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Do końca września 2020 r. spółka podpisała aż 2 077 umów, a w rekordowym październiku br. 314. Łącznie więc do października zakontraktowano 2 391 mieszkań i lokali usługowych" - czytamy w raporcie.