Atal przekazał 1 769 lokali w 2019 r.

"Zeszłoroczny harmonogram budów zakładał najwięcej wydań w IV kwartale 2019, w którym przekazano łącznie 671 lokali mieszkalnych, inwestycyjnych oraz usługowych. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne część pozwoleń na użytkowanie zostało wydanych na przełomie roku. W związku z tym 500 lokali ukończonych w zeszłym roku będzie przekazanych nabywcom w 2020 roku, zostaną one tym samym rozpoznane w tegorocznych przychodach. Kontraktacja na projektach, które zostały wybudowane w zeszłym roku wynosi ok. 90%" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Najwięcej lokali zostało wydanych we Wrocławiu (472), Warszawie (438), Łodzi (286), Krakowie (223), następnie w Trójmieście (197), Katowicach (150) i Poznaniu (3), podano także.

Deweloper w 2019 r. zakontraktował rekordową liczbę 3 196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż w 2017 roku (2787). Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Warszawie (638), Krakowie (583) i Łodzi (505). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie - zbliżonym do wyniku z 2019 roku, przypomniano także. W trakcie 2019 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 20 projektów z 2 794 lokalami.