Atal rozpoczął sprzedaż 251 mieszkań w Apartamentach Karolinki w Gliwicach

"W związku z dużym zainteresowaniem naszymi katowickimi inwestycjami postawiliśmy zintensyfikować i rozszerzyć działania na obszar aglomeracji śląskiej. Apartamenty Karolinki to pierwsza inwestycja Atal w Gliwicach. Nasze wieloletnie doświadczenie i kompleksowe podejście do planowania inwestycji mieszkaniowych to gwarancja wysokiej jakości oraz przemyślanych podziałów wnętrz. Nie zapominamy też o tym, jak istotne dla nabywców są lokalizacja i otoczenie osiedla. Bliskość terenów zielonych, dostęp do rozbudowanej infrastruktury miejskiej oraz dobra komunikacja sprawiają, że Apartamenty Karolinki są atrakcyjną propozycją dla poszukujących swojego wymarzonego ,,M" na terenie aglomeracji śląskiej" - powiedziała dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu w Atal Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.