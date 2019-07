budownictwo 41 minut temu

Atal sprzedał 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r.

Atal zakontraktował 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r., co oznacza wzrost o 26,3% r/r. Stanowi to najwyższy wynik w historii firmy w półrocznej perspektywie, podkreślił deweloper. W samym II kwartale spółka sprzedała 904 lokale, co również jest rekordem w ujęciu kwartalnym. Spółka podtrzymała, że w całym 2019 r. liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys.