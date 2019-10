budownictwo 1 godzinę temu

Atal sprzedał 2 305 lokali w I-III kw. 2019 r., wzrost o ok. 28% r/r

Atal od stycznia do września 2019 roku zakontraktował 2 305 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 28% r/r, podała spółka. Atal zakłada, że w całym 2019 roku liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 3 tys.