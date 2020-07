Atal wprowadził do oferty 272 lokale w ramach II etapu Apartamentów Karolinki

"W ramach drugie etapu zaprojektowano cztery - liczące od trzech do czterech pięter - budynki, w których powstaną 272 mieszkania o powierzchniach od 26 do 116 m2. Będą to lokale o zróżnicowanych układach - funkcjonalne kawalerki oraz dwu-, trzy- i czteropokojowe apartamenty" - czytamy w komunikacie.