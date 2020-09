Atende miało 3,1 mln zł zysku netto, 6,78 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

"W I półroczu 2020 r. w segmencie integracji systemów teleinformatycznych Atende osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 49,7 mln zł niż rok wcześniej, co oznacza zmniejszenie o 42% r/r, głównie w wyniku znacznie mniejszej sprzedaży do klientów sektora przemysł, handel, usługi (spadek o 25,2 mln zł w stosunku do I półrocza 2019 r.) oraz sektora publicznego (spadek o 16,8 mln zł). W następstwie wypracowania niższej o 5% r/r marży ze sprzedaży, pomimo niższego niż rok wcześniej poziomu kosztów, zysk EBITDA segmentu w I półroczu br. wyniósł 3,9 mln zł, wobec 4,3 mln zł w I półroczu 2019 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.