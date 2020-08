Atrium sprzedało Metropol Group 5 nieruchomości handlowych o pow. ok. 45 tys. m2

"W pierwszej połowie roku zamknięto kilka transakcji w sektorze handlowym, oczywiście, większość z nich sfinalizowano w pierwszym kwartale. Jednakże odnotowaliśmy również kilka transakcji już w trakcie trwania pandemii. Były to głównie obiekty typu convenience, wolnostojące sklepy spożywcze, dodatkowo znaczna część tych obiektów miała potencjał przebudowy lub rozbudowy. Zainteresowanie inwestorów projektami tego typu dostrzegamy już od dłuższego czasu. Pięć nieruchomości sprzedanych przez Atrium to właśnie takie obiekty, dobrze spozycjonowane na lokalnych rynkach, z bardzo dobrym tenant-mixem, odnotowujące znakomite wyniki. Dzięki temu, pozostały odporne na ostatnie zawirowania rynkowe, o czym świadczy fakt, że liczba odwiedzających powróciła do przeciętnego poziomu z początku roku w ciągu około dwóch tygodni od otwarcia centrów handlowych. Transakcja ta pokazuje, że inwestorzy są dalej zainteresowani nieruchomościami handlowymi, pod warunkiem, że te spełniają pewne kryteria" - skomentował senior consultant

w Avison Young Piotr Łopusiński, cytowany w komunikacie.