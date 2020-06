Auchan Retail Polska zamyka sklepy w Dąbrowie Górniczej i Mysłowicach

"Decyzja o zamknięciu nierentownych sklepów jest skomplikowana i trudna dla nas wszystkich. Na tym etapie priorytetem naszych działań jest wsparcie pracowników zamykanych sklepów, którym, w miarę możliwości, zaoferujemy alternatywne stanowiska pracy w okolicznych sklepach należących do naszej sieci. Musimy natomiast pamiętać, że w perspektywie długoterminowej koncentrujemy się na zapewnieniu trwałej rentowności wszystkich sklepów, tak aby realizować założoną przez nas strategię Auchan 2022. Dzięki temu jesteśmy w stanie bronić siły nabywczej polskich konsumentów i pozostać liderem niskich cen na polskim rynku" - powiedział dyrektor generalny Auchan Retail Polska. Gérard Gallet, cytowany w komunikacie.

Przeniesienia części pracowników do innych, okolicznych sklepów należących do sieci nastąpią w ramach dostępnych wakatów, z zachowaniem wszelkich uprawnień pracowniczych i ciągłości zatrudnienia. Nastąpi również rozwiązanie umów w ramach zwolnień grupowych wraz z odprawami. Dla osób spełniających kryterium wieku możliwe będzie skorzystanie z uprawnień przedemerytalnych

Obecnie Auchan to 74 hipermarkety w dwóch formatach: 10-18 tys. m2 powierzchni sprzedaży (klasyczne) oraz 5-10 tys. m2 powierzchni sprzedaży (kompaktowe), 33 supermarkety o powierzchni od 1000 do 2000 m2 oraz 5 sklepów Moje Auchan o powierzchni od 500 do 1000 m2, podała spółka na stronie internetowej.