Baltic Pipe z kolejnym pozwoleniem dla części lądowej gazociągu

"Gaz-System skompletował pełną dokumentację potrzebną do rozpoczęcia budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim. To dwa odcinki o łącznej długości ok. 103 km. Będą one zlokalizowane na terenie gmin: Goleniów, Maszewo, Stargard, Dolice, Przelewice, Pełczyce (woj. zachodniopomorskie) oraz Międzychód i Lwówek (woj. wielkopolskie)" - czytamy w komunikacie.

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System, a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.