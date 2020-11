Bank Handlowy nie widzi potrzeby dotwarzania rezerw na ryzyko w IV kw.

"Rezerwy makroekonomiczne pozostały na takim poziomie, jakie stworzyliśmy w II kw., pomimo poprawy perspektyw. Natomiast zmiana, jaka nastąpiła to jest obserwacja tego, co się stało z klientami, co do których mieliśmy obawy na początku pandemii, w I kwartale. W tej chwili nastąpiła poprawa. Po wakacjach kredytowych jakość portfela oceniamy dużo lepiej - nastąpiło przesunięcie z koszyka 2 do koszyka 1. Tu mamy do czynienia zarówno z trendem ogólnym poprawy jakości portfela, jak i zdarzeniem jednorazowym" - podkreślił.