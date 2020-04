Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

Pakiet pomocy, będący częścią rządowego programu antykryzysowego, ma zapewnić firmom płynność finansową. Kwota gwarancji wyniesie od 3,5 do 200 mln zł, a okres gwarancji do 27 miesięcy. Gwarancjami będą mogły być zabezpieczone kredyty zawierane od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020. Program skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Klienci Citi Handlowy już mogą składać w banku wniosek o skorzystanie z tej oferty, podano.