Bank Pekao będzie przyjmował wnioski w ramach programu Dobry Start od 1 lipca

"W ramach programu Dobry Start dzieci otrzymują świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Wsparcie przysługuje wszystkim uczniom do 20. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności - do 24. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Aby otrzymać dofinansowanie, należy wypełnić odpowiedni wniosek. Od 1 lipca klienci Banku Pekao mogą to zrobić wygodnie bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się do bankowości internetowej Pekao24 i w sekcji 'e-Urząd' wybrać wniosek Dobry start. Większość pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu banku - całość zajmie kilka minut" - czytamy w komunikacie.

Osoby, które wypełnią wniosek do końca sierpnia, otrzymają pieniądze do 30 września. Jeżeli natomiast złożą go między 1 września a 30 listopada, na świadczenie trzeba będzie poczekać do dwóch miesięcy. Klienci, którzy wolą wypełnić wniosek w sposób tradycyjny, będą mogli to zrobić od 1 sierpnia osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, podkreślono.