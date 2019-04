Bank Pekao wprowadził kolejne innowacje dla klientów detalicznych i mikrofirm

"Niedawno rozpoczęliśmy dynamiczne prace nad cyfrową transformacją Banku Pekao. Po kilkunastu miesiącach intensywnych działań nastawionych na innowacyjność, modernizację i efektywność możemy już porównywać się z największymi instytucjami finansowymi na świecie. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. Zależy nam zarówno na zadowoleniu naszych obecnych klientów, jak i pozyskiwaniu nowych. Wierzymy, że wprowadzane innowacyjne rozwiązania odpowiedzą na zmieniające się potrzeby rynku i potwierdzą naszą mocną pozycję w polskim systemie bankowym" - powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Nowi klienci Banku Pekao mogą korzystać z innowacji już przy zakładaniu rachunku. Do utworzenia nowego konta od kilku miesięcy potrzebny jest jedynie komputer, a od teraz wystarczy smartfon. Prosty wniosek wypełniamy w aplikacji, a weryfikacja tożsamości zostaje przeprowadzona za pomocą selfie i dowodu osobistego - w pełni online, podano w materiale.

"Bankowość mobilna to teraźniejszość, ale i przyszłość całego sektora bankowego. Klienci oczekują coraz nowszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań. My takie rozwiązania im dajemy. Nasze innowacje są odpowiedzią na oczekiwania klientów, ponieważ to właśnie we współpracy z nimi je wypracowujemy - wskazał wiceprezes odpowiedzialny za bankowość detaliczną Marek Tomczuk.

Bank Pekao wprowadził również wypłaty zbliżeniowe w bankomatach za pomocą PeoPay.

"Wystarczy zbliżyć telefon do bankomatu, by wypłacić gotówkę. Dodatkowo użytkownicy bankowości mobilnej banku nie muszą już przepisywać kodu otrzymanego SMS-em, aby zatwierdzić transakcje w bankowości internetowej. Od teraz autoryzacja jest dokonywana bezpośrednio w aplikacji bankowości mobilnej" - czytamy w komunikacie.

Już wcześniej Pekao, jako pierwszy bank w Polsce, wprowadził autoryzację transakcji do 200 zł za pomocą odcisku palca. Kolejne ułatwienie czeka także użytkowników systemu BLIK. Klienci Pekao mogą już realizować płatności powtarzalne BLIK. Usługa ta pozwala szybciej zrealizować comiesięczne płatności - rachunek za telefon, prąd czy inne stałe opłaty.

"Cyfrowa transformacja w Pekao to działania zmieniające bank w wielu obszarach. Wszystkie nowości, które oferujemy naszym klientom, realizują jeden zasadniczy cel: chcemy, by korzystanie z usług banku - niezależnie czy jest to smartfon, komputer czy oddział - było szybkie, wygodne i przyjazne dla klienta" - skomentował dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności Bartosz Zborowski.

Realizując wymagania dyrektywy PSD2 Bank Pekao 14 marca br. udostępnił testowy interfejs (API) dla fintechów i banków chcących przygotować się do świadczenia usług agregacji rachunków i inicjowania płatności, przypomniano także.

Bank podał też, że wprowadził nowy model dystrybucji terminali płatniczych, polegający na możliwości odbioru terminala w oddziale zaraz po podpisaniu umowy. Klient dostaje następnie SMS z kodem aktywacyjnym, który pozwala na aktywację urządzenia i rozpoczęcie akceptacji płatności za pomocą terminala.

"Rozwiązanie to stanowi rewolucję w porównaniu z dotychczasowym procesem, gdzie klient po podpisaniu umowy czekał kilka dni na wizytę serwisanta i instalację urządzenia. Nowy proces został entuzjastycznie przyjęty nie tylko przez klientów, ale również przez doradców bankowych, którzy dodatkowo otrzymali narzędzie do przygotowywania dokumentów dla klienta. Teraz cały proces przygotowania i akceptacji umowy zajmuje obecnie mniej niż 10 minut. Pilotażowa dystrybucja terminali do sieci wyselekcjonowanych oddziałów rozpoczęła się w styczniu br. Obecnie terminale płatnicze można odebrać już w 260 placówkach, czyli wszystkich obsługujących klientów segmentu biznes. W pozostałych oddziałach detalicznych może podpisać umowę i zamówić kuriera lub serwisanta" - napisano w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

