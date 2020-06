Bank Pocztowy ma tymczasowego prezesa. Jakub Słupiński znowu wypełnia lukę

"Rada nadzorcza delegowała członka rady nadzorczej pana Jakuba Słupińskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Banku Pocztowego" - czytamy w komunikacie banku.

Będzie on pełnił obowiązki prezesa od 10 czerwca do dnia powołania nowego szefa zarządu. Choć bank zastrzegł, że będzie na tym stanowisku maksymalnie do 10 września 2020.