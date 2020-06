Banki stracą przez RPP. Pekao i Alior Bank pokazały wyliczenia

Rada Polityki Pieniężnej w maju zdecydowała się na kolejne cięcie stóp procentowych . Tym samym główna stawka spadła do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. Było to duże zaskoczenie dla ekonomistów, którzy w zdecydowanej większości nie spodziewali się zmian.

To dość przykra niespodzianka dla całego sektora bankowego, który zdecydowanie lepiej zarabia w okresach wyższych stóp procentowych. Teraz banki muszą się liczyć z gorszymi wynikami. Wiemy już, jaki wpływ ostatnia decyzja RPP będzie miała na Alior Bank i Pekao.

Z wyliczeń Alior Banku wynika, że ostatnie cięcie stóp obniży jego zyski o około 41-48 mln zł w skali jednego kwartału. Jeśli dodać do tego obniżki z marca i kwietnia, czyli łączny spadek z 1,5 do 0,1 proc., wychodzi, że wyniki spadną między 116 a 133 mln zł. W całym 2020 roku będzie to kilkaset milionów.