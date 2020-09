Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK dla Polski spadł do -14,5 pkt we wrześniu

"We wrześniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

- istotnie spadły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - spadek o 6,6 pkt proc., z poziomu -7,5 do -14,1;

- wzrosły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - wzrost o 3,1 pkt proc., z poziomu -8,3 do -5,2;

- spadły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju - spadek o 2,7 pkt proc., z poziomu -29,1 do -31,8;

- istotnie spadła skłonność do zakupów - spadek o 7,7 pkt proc., z poziomu 0,8 do -6,9" - czytamy w komunikacie.

"I choć obecna dynamika spadku nie jest równa dynamice wzrostowej obserwowanej podczas odbudowywania się głównego wskaźnika nastrojów konsumenckich w okresie od maja do lipca, to wyraźnie widać odwracanie się trendu" - czytamy dalej.

"Wydaje się, iż w najbliższej perspektywie dalsze schładzanie nastrojów będzie nieuniknione. Powoli poznajemy konsekwencje wzmożonego ruchu turystycznego, powrotów z wakacji, otwarcia szkół i większości sektorów gospodarki. Tak długo, jak sytuacja epidemiczna, a za nią gospodarcza, zarówno ta w Polsce, jak i na świecie, ulega pogorszeniu, tak długo będziemy obserwować dalsze spadki klimatu konsumenckiego. Rosnąca fala infekcji wirusem COVID-19 pogłębia niepokój, a powrót do szkół i przedszkoli, który wiąże się z dodatkowymi wydatkami w gospodarstwach z dziećmi, dodatkowo przekłada się na negatywną ocenę obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa i tłumaczy spadek indeksu" - powiedziała prezes i dyrektor zarządzająca GfK Agnieszka Sora, cytowana w komunikacie.

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.