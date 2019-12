BFG określił MREL dla Santander BP na 22,146% kwoty ekspozycji na ryzyko

"Zarząd Santander Bank Polska S.A. informuje, że otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informujące go o wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz Banku Anglii (Bank of England) określającej minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla grupy banku w wysokości 15,87% sumy zobowiązań ogółem i funduszy własnych (TLOF), co odpowiada 22,146% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do dnia 1 stycznia 2023 r" - czytamy w komunikacie.