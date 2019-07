BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

"Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy w Polsce instrument finansowy dedykowany wyłącznie rolnikom i przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej" - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że głównym celem gwarancji w PROW 2014-2020 jest ułatwienie rolnikom oraz przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego dostępu do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych.

"Gwarancje dla rolników to jeden z wielu produktów Banku Gospodarstwa Krajowego oferowanych przedsiębiorcom. Nasza dotychczasowa współpraca z komercyjnymi i spółdzielczymi bankami pozwala wykorzystać w tej ofercie jak najlepsze praktyki, dzięki czemu rolnicy będą mogli korzystać z gwarancji na dogodniejszych dla nich warunkach. To ważne z perspektywy Banku Gospodarstwa Krajowego, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju" - powiedział członek zarządu BGK Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zawartą umową, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucja zarządzająca PROW 2014-2020, zapewni wkład finansowy w wysokości 50 mln euro. Ze względu na towarzyszący instrumentom gwarancyjnym efekt mnożnikowy, czyli przyciąganie środków sektora bankowego, zaangażowanie tych środków pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 1,1 mld zł, co pozwoli na sfinansowanie 1,4 tys. operacji, podano także.

W ten sposób wsparcie w PROW 2014-2020, które do tej pory ograniczało się do wsparcia dotacyjnego, będzie kierowane do ostatecznych odbiorców także w formach o charakterze zwrotnym - w tym przypadku w formie gwarancji spłaty kredytów, podkreślono.