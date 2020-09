BGK planuje przetargi obligacji na rzecz Funduszu Przeciw. COVID-19 7 i 28 X

"Przetarg zostanie przeprowadzony za pośrednictwem agenta emisji - Narodowego Banku Polskiego na zasadach analogicznych (stanowiących załącznik do każdego z odpowiednich listów emisyjnych) jak w przypadku obligacji skarbowych w zakresie sposobu (Skarbnet4) i terminów (godz. 11:00) składania zleceń, jak i późniejszego rozrachunku. Jedyna różnica dotyczy terminu ogłoszenia wyników przetargu, co nastąpi do godz. 12:00 (w przypadku obligacji skarbowych jest to 11:30). Przetarg zorganizowany zostanie w formule jednej ceny" - czytamy w komunikacie.