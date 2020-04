BGK zmienił warunki przyznania gwarancji Biznesmax w ramach pakietu pomocowego

"Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju, co jest szczególnie ważne w czasie niekorzystnej koniunktury. Korzystając z eksperckiej wiedzy opracowujemy nowe, systemowe rozwiązania uzupełniające tarczę antykryzysową. We współpracy z resortem funduszy i sektorem bankowym przygotowaliśmy rozwiązania w gwarancjach Biznesmax dające firmom szerszy dostęp do kredytów na korzystniejszych warunkach, co ułatwi przetrwanie trudnego okresu przedsiębiorcom, ich klientom i pracownikom. To kolejne, obok zmian w gwarancjach de minimis, nowości wchodzące w skład pakietu pomocowego BGK" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

Zmiany w gwarancjach ułatwiają zaciągnięcie kredytu i zabezpieczają jego spłatę.

Dotychczas gwarancje Biznesmax były dostępne tylko do kredytów inwestycyjnych. Nowością jest objęcie gwarancją stanowiącą pomoc de minimis kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym, podano także.

"Obecnie kluczowe jest zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego i prostego dostępu do finansowania zewnętrznego. Bardzo pomocne w realizacji wsparcia dla firm są programy gwarancyjne, w tym gwarancje finansowane ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Zaciągnięcie kredytu obrotowego z nową gwarancją Biznesmax to najszybszy i najprostszy sposób na zapewnienie środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Dla tych przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z finansowania bankowego, przygotowaliśmy, również we współpracy z BGK, pożyczki płynnościowe. Zakładamy, że już pod koniec kwietnia również ten produkt będzie dostępny dla firm" - dodała minister.

Z gwarancji Biznesmax obejmującej odnawialny kredyt obrotowy oprócz podmiotów innowacyjnych, będzie mogło skorzystać więcej firm - tj. efektywne ekologicznie, które w ciągu ostatnich 5 lat wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania, w tym na przykład zrealizowały inwestycję w OZE lub dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego.

"Bank wydłużył też okres obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu. Oznacza to, że kredyty z gwarancją udzielone do końca 2021 r. (przed zmianami do końca 2020 r.) będą objęte 5-proc. stawką w skali roku liczoną od całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Dzięki temu maksymalna wartość dopłaty do odsetek w okresie 3 lat kredytowania może wynieść 15 proc. całkowitej kwoty wypłaconego kredytu. Teraz dopłaty będą dotyczyć również kredytów odnawialnych" - czytamy dalej w komunikacie.

Zmienione warunki przyznawania gwarancji Biznesmax obowiązują do końca 2020 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące