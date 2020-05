BIG InfoMonitor: W 2. tygodniu odmrażania spadek liczby zapytań wyniósł 33%

Okres od 4 do 10 maja przyniósł odwrót dotychczasowego spadkowego trendu sprzedaży firm, a miniony tydzień, między 11 a 17 maja, to potwierdził. Otwarcie centrów handlowych i hoteli dało sygnał zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom do zwiększenia aktywności również w innych obszarach gospodarki. W rezultacie sprzedaż firm w pierwszym tygodniu odmrażania gospodarki zmniejszyła się o 40% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, a w drugim spadek ograniczył się do 33%. Najgorzej w okresie kwarantanny wyglądał przedostatni tydzień kwietnia oraz przełom kwietnia i maja, wówczas sprzedaż przedsiębiorstw szacowana liczbą raportów pobieranych z BIG InfoMonitor obniżyła się o 46% i 47%, podano.