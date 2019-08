BIG InfoMonitor: Zaległości firm targowych wzrosły w ciągu roku do 64,1 mln zł

"Zaległości firm sprzedających towary na straganach to kropla w całości przeterminowanych zobowiązań handlu, które zbliżyły się już do 7 mld zł i mają mocną tendencję wzrostową. Od I kw. 2018 do I kw. 2019 kwota niespłaconych zobowiązań całego handlu poszła w górę o prawie jedną czwartą, firm targowych o niewiele mniej. Przez rok udział niesolidnych firm w sektorze handlowym zwiększył się z 5,4% do 5,8%, więc na tym tle handel targowy, gdzie odsetek niesolidnych płatników wynosi 2,5%, prezentuje się bardzo dobrze. Po części jest to efekt niewielkiej popularności kredytów wśród tej grupy przedsiębiorców. Kredyty ma niewiele ponad 4% firm na kwotę 196 mln zł, a problemy z ich obsługą ma co 11. przedsiębiorca" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.