BIK: Banki i SKOK-i udzieliły tyle samo kredytów konsumpcyjnych r/r w X

"W pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 r. 34% udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowią kredyty średniokwotowe (7-20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowią one już 85,9% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Dzięki wydłużaniu okresu kredytowania, przy rekordowo niskich stopach procentowych, którym to zjawiskom towarzyszy wzrost dochodów gospodarstw domowych, banki mogą udzielać kredytów na wyższe kwoty. Zjawisko to dotyczy kredytów gotówkowych. Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty okres spłaty kredytów gotówkowych jest istotnie krótszy od umownego (22 mies. vs 45 mies.), co w związku z małym TSUE może zniechęcić banki do wydłużania okresu kredytowania. Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 30 tys. zł) udzielonych w okresie styczeń - październik 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym wynosi ok. 8,5%. Średnia wartość udzielonego kredytu

konsumpcyjnego w październiku 2019 r. wyniosła 11 809 zł i była niższa o (-2%) od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w październiku zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 18 357 zł - spadek o (-2,6%). W przypadku kredytów gotówkowych udzielonych w 2019 r. ponad połowa: 53% związana jest z konsolidacją i rolowaniem, a tylko 11% to wartość pierwszego kredytu. Średnia wartość kredytu ratalnego to 4292 zł i jest ona wyższa niż rok temu o (+12,7%)" - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.