Biotts będzie opracowywać lek na raka piersi z Balanced Biotech z USA

"Wynegocjowaliśmy bardzo dobre warunki kontraktu. To będzie jeden z pierwszych polskich leków procedowany przez FDA. I przede wszystkim po ludzku: walka z rakiem piersi to dla kobiet nierówny pojedynek. Statystyki są od lat bezlitosne: u 1 na 8 kobiet na świecie diagnozuje się raka piersi, co 29 sekund potwierdzany jest nowy przypadek" - powiedziała menedżer generalna Biotts Karolina Buratyńska, cytowana w komunikacie.

Kontrakt z amerykańską firmą dotyczy m.in. przeprowadzenia przez badania kliniczne leku MTC-U1, zawierającego nośnik MTC-Y i 2 substancje czynne. Naukowcy Biotts stworzyli tę mieszaninę w oparciu o naturalne substancje czynne, otrzymując wielofazową, półstałą postać leku o zwiększonej biodostępności i modyfikowanym profilu uwalniania. W efekcie powstał tani w produkcji preparat przeciwzapalny, przyspieszający regenerację zdrowych tkanek o szerokim spektrum zastosowania, podano także.

"Dlaczego wybraliśmy technologię Biotts? Z naszej perspektywy to jest game changer na rynku transdermalnym. Ostatnie 10 lat spędziliśmy na dostosowywaniu naszych nośników API, tak aby pasowały do transdermalnego systemu dostarczania substancji czynnej ograniczonego obecnie wieloma limitami. Najnowocześniejsza technologia transdermalna Biotts otwiera nam drzwi do pracy na wielu stanach chorobowych. Oferuje bezpieczniejsze i skuteczniejsze rozwiązania dla pacjentów, otrzymujących leki ratujące życie. Zastosowanie technologii Biotts w leczeniu raka piersi, zmieni rynek leków onkologicznych, a to dopiero początek. Chcemy zastosować technologię MTC-Y dla kilku innych kandydatów na leki" - powiedział CEO Balanced Biotech Raymond Kalmar, cytowany w komunikacie.

Skuteczność nośnika Biotts, który zostanie wykorzystany w innowacyjnej terapii, potwierdziły badania przedkliniczne, a badania in vitro i drążenia są jednoznaczne - nośnik jest w 100% bezpieczny. Głęboko penetrujący system transdermalny wrocławskiej spółki, działający bezpośrednio na chorobowo zmienione tkanki, pozwala uzyskać silniejszy efekt terapeutyczny, zwiększając znacznie komfort pacjenta i równocześnie obniżyć koszty jego leczenia. Autorski nośnik MTC-Y od Biotts jest jedynym na świecie systemem umożliwiającym przenoszenie przez skórę substancji hydrofilowych, przeciwciał, dużych cząsteczkę oraz białek, podano także.

"Nasz nośnik działa podobnie do 'korytarza życia' na autostradzie. Karetka przejeżdża, a ruch na drodze wraca do normy. Nasz system umożliwia identyczną procedurę: nośnik 'zmiękcza' chwilowo cement międzykomórkowy, substancja aktywna przedostaje się do organizmu, bez bólu" - dodał jeden z założycieli spółki Biotts Paweł Biernat.

Technologia Biotts ma zastosowanie w wielu innych obszarach terapeutycznych, może być wykorzystana jako system transportujący nie tylko dla powszechnie stosowanych leków onkologicznych, ale również przeciwzapalnych, przeciwbólowych i in. W ramach finansowania z NCBR spółka rozwija m.in. produkt do podania zewnętrznego: zawierający innowacyjny nośnik, dzięki niemu uda się przenieść przez skórę substancje przeciwcukrzycowe oraz kompozycje farmaceutyczne. Co więcej spółka jest w trakcie kolejnych negocjacji z (inną) amerykańską firmą dot. wykorzystania systemu transdermalnego w obszarze leków przeciwbólowych, podano także.

W 2018 r. światowy rynek leków na raka piersi był wart 13,4 mld USD, a w 2021 r. wyniesie 17,2 mld USD. Według raportu Global Newswire rynek leków onkologicznych na raka piersi do 2025 r. może nawet wzrosnąć do poziomu 28 mld USD, podsumowano w materiale.

Biotts to spółka biotechnologiczna z Wrocławia, rozwijająca autorskie technologie transportu leków oraz receptury leków w obszarze onkologii, dermatologii i chorób autoimmunologicznych. Spółka zajmuje się także świadczeniem usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, kosmetycznych i chemicznych z całego świata. Jest autorem i wyłącznym właścicielem praw autorskich do czterech zgłoszeń patentowych, dwa z nich weszły w globalna procedurę ochrony PCT.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące