Bitcoin o krok od historycznej granicy 100 tysięcy dolarów

Trzeba bylo kupowac jak byl tani, a nie sluchac pseudo dziennikarzy i znaffcof sprzed telewizora. Zawsze jak jest cos co pomoze byc ludziom bardziej niezaleznym od systemu jest atakowane, czy to nie dziwne ? A najlepszym argumentem jest, „a co jak wam prad wylacza?” No pewnie to samo co z twoja kasa na koncie, po za tym w sytuacji kiedy nie ma pradu wiecej niz kilka godzin, kasa to ostatnia rzecz, o ktora bedziesz sie martwic, bo nie bedzie wody, ogrzewania, paliwa, komunikacji, zapasc szpitali itp itd