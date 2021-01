Bloober Team liczy na dalszy wzrost ocen debiutującej dziś gry 'The Medium'

"Pierwsze recenzje gry , które spływają z całego świata , sugerują, że mamy do czynienia z najlepszą dotychczas grą Bloober Team. Obecna średnia (76%) z pewnością może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pojawia się coraz więcej opinii głoszących, iż mamy do czynienia z grą wybitną, nie tylko pod względem artystycznym, ale także technicznym" - czytamy w komunikacie.

"The Medium " - największa produkcja w historii Bloober Team - debiutuje już dziś na konsolach Xbox X|S oraz PC w cenie 49,99 EUR/USD. Ponadto gra będzie dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate.

W ciągu ostatnich tygodni publikacje na temat "The Medium" były publikowane w najpopularniejszych i największych portalach gamingowych, w tym m.in. IGN, Eurogamer czy Gamespot, natomiast trailer stworzony przez Tomasza Bagińskiego na samej platformie YouTube obejrzało ponad 2,7 mln osób, podkreśliła spółka .

"Bez względu na to, jak gra zostanie odebrana - jakie będą recenzje, jakie wyniki sprzedażowe - wiem, że dokonaliśmy tego o czym marzyliśmy. Weszliśmy na nigdy niezdobyty szczyt. I to w najbardziej niesprzyjających warunkach. Teraz trzeba tylko szczęśliwie z niego zejść i szukać dalszych niezdobytych jeszcze gór. Nigdy nie byłem tak spokojny o premierę naszej gry jak w przypadku The Medium" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.