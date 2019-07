Bloober Team zakończył przegląd opcji strategicznych

"Nasz zespół ludzki i nasza długoterminowa strategia stały się więc główną motywacją do dokonania przeglądu opcji strategicznych. [...] Przez ten okres czasu prowadziliśmy rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami m.in. funduszami VC, funduszami PE, zagranicznymi bankami inwestycyjnymi czy inwestorami branżowymi. Przy wszystkich tych rozważaniach kluczowe dla nas było jednak to, aby spółka pozostała niezależna i posiadała pełną autonomię działań. Ten właśnie element stał się powodem, dlaczego zdecydowaliśmy się zrezygnować z procedowaniem ofert od inwestorów finansowych, którzy w procesach due-diligence ocenili spółkę pozytywnie i byli skłonni ze swej strony do wielu ustępstw, by móc stać się częścią naszych przyszłych planów" - czytamy w liście prezesa Piotra Babieno do akcjonariuszy.