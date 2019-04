BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć na początku maja

W reakcji na decyzję USA Iran standardowo grozi zablokowaniem cieśniny Ormuz, którą transportowane jest blisko 19 mln bbl/d ropy naftowej - w większości na rynki azjatyckie. Dodatkowo jest to główna droga transportu LNG z Kataru, będącego czołowym światowym dostawcą tego paliwa. Leząca między Omanem a Iranem cieśnina łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim. Możliwości alternatywnego transportu ropy naftowej z pominięciem cieśniny Ormuz są bardzo ograniczone. Wymienia się tutaj saudyjski ropociąg Petorline (East-West Pipeline) o zdolnościach przesyłowych 4,8 mln bbl/d oraz należący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi Crue Oil Pipeline (1,5 mln bbl/d).Zdaniem Arabii Saudyjskiej rynek ropy naftowej póki co jest zbilansowany, a ewentualny wzrost produkcji ropy naftowej jest możliwy ale tylko w zależności od potrzeb klientów. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje światowe wolne moce produkcyjne na 3,3 mln bbl/d z czego 2,2 mln bbl/d posiada właśnie Arabia Saudyjska ale dopiero w przyszłości okaże się jak szybko ropa ta mogłaby trafić na rynki. Teoretycznie spadek irańskiego eksportu ropy do zera oznaczałby zmniejszenie podaży ropy naftowej na rynku o około 1,0-1,2 mln bbl/d.

Po środowych informacjach o wstrzymaniu importu rosyjskiej ropy północną nitką ropociągu Drużba (Przyjaźń) przez Białoruś i Polskę, w nocy z czwartek na piątek wstrzymany został również transport rosyjskiej ropy naftowej południową nitką ropociągu biegnącą przez Ukrainę. Ropa ta trafia do Słowacji, Węgier i Czech. Dziś w Mińsku na Białorusi odbędzie się spotkanie operatorów ropociągu w tym krajowego PERN-u. Wicepremier Rosji poinformował, że problem zostanie rozwiązany do końca tygodnia i 29 kwietnia Rosja wznowi do Europy transport ropy naftowej spełniającej normy jakościowe. Jak podaje Reuters stężenie chlorków organicznych w rosyjskiej ropie naftowej sięgnęło 150-330 ppm podczas gdy norma mówi o maksymalnej zawartości 10 ppm a zazwyczaj jest to 1-3 ppm. Dodatkowo część zanieczyszczonej ropy naftowej trafiło już na statki w położonym nad Bałtykiem rosyjskim porcie Ust-Ługa. Nie jest to zaskoczenie gdyż do terminalu paliwowego w Ust-Ługa rosyjska ropa trafia ropociągiem BTS-2 biegnącym od Unieczy, gdzie

krzyżuje się on z ropociągiem Przyjaźń i stanowi niejako jego rozgałęzienie omijające Białoruś jako kraj tranzytowy.