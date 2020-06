BM Reflex: Ceny paliw na stacjach w kolejnym tygodniu raczej wzrosną

Chociaż ceny paliw zaczęły rosnąć to wciąż pozostają na poziomie niższym niż przed rokiem. Są też daleko od tegorocznego maksimum z początku stycznia tego roku. I nawet jeśli w kolejnych tygodniach zdarzyłoby się tak, że ceny paliw będą rosły, to nie zbliżą się do tych wysokich poziomów.

Ceny sierpniowej serii kontraktów na ropę Brent po chwilowym wzroście w rejon 44 USD/bbl na początku mijającego tygodniu, spadły w połowie tygodnia w okolice 39 USD/bbl. W piątek rano ropa Brent kosztuje 41,40 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego.

Wydaje się, że rynek najbardziej zaskoczył jednak wzrost produkcji ropy naftowej w USA w skali tygodnia o 0,5 mln bbl/d do 11 mln bbl/d. Poza tym zapasy ropy naftowej, których poziom w dalszym ciągu jest 16% wyższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku, wzrosły w ubiegłym tygodniu o 1,4 mln bbl do 540,7 mln bbl. Natomiast znaczną poprawę obserwowaliśmy po popytowej stronie rynku, choć amerykański popyt na produkty ropopochodne jest nadal 15% niższy niż przed wybuchem pandemii koronawirusa w USA. W ubiegłym tygodniu konsumpcja paliw w USA wzrosła w skali tygodnia o 1,06 mln bbl/d do 18,35 mln bbl/d. Popyt na benzyny zwiększył się o 0,74 mln bbl/d do 8,6 mln bbl/d. Trwająca pandemia koronawirusa wyraźnie wydłuża i spowalnia proces odbudowy konsumpcji.