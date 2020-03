BM Reflex: Obniżki cen paliw będą coraz mniejsze i tylko na części stacji

To co dzisiaj obserwujemy na stacjach (wyraźny spadek obrotów) i to co dzieje się z cenami na rynku hurtowym wskazuje, że szanse na obniżki cen na jeszcze niższe poziomy są coraz mniejsze. Dzisiaj bardzo duże znaczenie dla utrzymania wolumenu sprzedaży, a z pewnością

W ostatnim tygodniowym raporcie amerykańskiej EIA zobaczyliśmy już to co było kwestią czasu - amerykańska konsumpcja paliw spadła w skali tygodnia ponad 11% z 21,5 do 19,4 mln bbl/d, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek trendu spadkowego. Na niezmienionym poziomie 13 mln bbl/d pozostała produkcja ropy naftowej. Poza tym interesujący był duży tygodniowy spadek eksportu amerykańskiej ropy naftowej o 0,53 mln bbl/d do 3,85 mln bbl/d. Wydaje się, że kwestią czasu jest ogromny wzrost zapasów ropy naftowej.