BM Reflex: Zaostrzenie restrykcji może nie spowodować obniżek cen na stacjach

Wraz z gwałtownym wzrostem zachorowań i wprowadzaniem kolejnych restrykcji możliwe jest ponowne załamanie popytu. Sytuacja, mimo to nie powinna zbliżyć się do obserwowanej wiosną. Może to jednak oznaczać, że spadek wolumenu sprzedaży będzie rekompensowany wyższą marżą, a to może oznaczać, że mimo spadku cen w hurcie na stacjach nie zaobserwujemy obniżek.