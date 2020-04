BNP Paribas BP: Obniżki stóp obniżą wynik odsetkowy grupy o 100-130 mln zł

"Według szacunków banku, decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 8 kwietnia 2020 r. o kolejnym obniżeniu referencyjnej stopy procentowej z 1% do 0,5% wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy banku i grupy za 2020 rok, w przedziale prognozowanym od 55 do 70 mln zł. Łączny wpływ na wynik odsetkowy banku i grupy za 2020 rok obu obniżek stóp procentowych (z 1,5% do 0,5%) dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. może wynieść od 100 do 130 mln zł" - czytamy w komunikacie.