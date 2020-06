finanse 48 minut temu

BNP Paribas BP szacuje wpływ obniżek stóp na wynik odsetkowy na 195-230 mln zł

BNP Paribas Bank Polska ocenia, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 28 maja 2020 r. o kolejnym obniżeniu referencyjnej stopy procentowej z 0,5% do 0,1% wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy banku i jego grupy za 2020 r. oraz szacuje, że łączny wpływ na wynik odsetkowy banku i grupy trzech obniżek stóp procentowych (z 1,5% do 0,1% w przypadku głównej stopy referencyjnej) może wynieść od 195 do 230 mln zł.