BNP Paribas BP umożliwia umówienie wizyty w banku za pomocą Booksy

"Nowe okoliczności wymagają nowych rozwiązań, często rewolucyjnych - jak na przykład bank dostępny na platformie dotychczas kojarzącej się z wizytami u fryzjera lub rehabilitanta. Nasza współpraca z Booksy ma wielką szansę stać się przełomem w relacjach klientów z instytucjami finansowymi. To wynik wiary w konieczność ciągłego dostosowywania się do otoczenia i konsekwencja błyskawicznego działania w duchu startupowym. Zdiagnozowaliśmy potrzebę i wybraliśmy najbardziej efektywny sposób, by na nią odpowiedzieć" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej i biznesowej BNP Paribas BP Przemysław Furlepa, cytowany w komunikacie.

"W Booksy głęboko wierzymy, że technologia może skutecznie pomóc w walce z epidemią. Nowa sytuacja wymaga zmiany naszych zachowań i daje to olbrzymi potencjał do umawiania się przez aplikację. Jest to bezpieczne, skuteczne, wygodne i bardzo proste. Dla Booksy to przełomowy moment. Cieszy nas bardzo, że potencjał naszej aplikacji wykorzysta wymagająca najwyższego standardu instytucja finansowa, jaką jest bank. To początek zupełnie nowego Booksy" - powiedział CEO Booksy Stefan Batory, cytowany w komunikacie.